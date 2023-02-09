СК: ВСУ отрубают руки и головы погибшим иностранным наемникам

Украинская армия старается любым путем скрыть данные

Украинские военные, пытаясь скрыть участие иностранных наемников, отрубают им руки и головы.

Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в Следственном комитете. Таким способом ВСУ хотят осложнить опознание тел погибших наемников.

"Украинская сторона старается любым путем скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы", - говорится в сообщении.

Следственный комитет продолжает сбор доказательств для привлечения в качестве обвиняемых наемников и из других стран, оказывающих поддержку украинскому режиму.

В частности, СК предъявил заочное обвинение пятерым наемникам из "Грузинского национального легиона", прибывшим на Украину с территории Польши. России удалось выяснить, что их денежное вознаграждение составляло от 30 до 100 тысяч гривен.

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