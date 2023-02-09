В Москве проходит общее собрание Российской академии образования

Гостям покажут документальный фильм о создании организации

Ведущие учёные в области педагогики и возрастной психологии собрались сегодня в Москве на общее собрание Российской академии образования. В этом году исполняется 80 лет с момента её основания.

Сегодня это главный научный центр, объединяющий профильных специалистов. Они ведут фундаментальные и прикладные исследования в сфере обучения и воспитания, а также занимаются просветительской работой.

Гостям покажут документальный фильм о создании организации и познакомят с выставкой, посвящённой её первому президенту - Владимиру Потёмкину. В экспозиции - архивные документы, фотографии и книги. Кроме этого, состоятся выборы академиков и членов-корреспондентов РАО.

"Задачи, которые стоят перед образованием, они всегда схожи во все исторические времена. Мы также нуждаемся сейчас - очень важно, я уже очень много об этом говорила - понять, кем для нас является современный ребёнок. Причём, рассматривая его с разных аспектов. Подходя с разных сторон. И задачи самые главные стоят перед нами какие: всё то, что есть новое в науке, апробировать и предложить системе образования", - отметила президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева.

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