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В ГУМе открылась фотовыставка "Наука в лицах"

14:50
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Героями экспозиции стали молодые ученые

Портреты молодых учёных можно увидеть в эти дни в ГУМе. Там открылась фотовыставка "Наука в лицах", организованная российским обществом "Знание". Она проходит под девизом "Быть учёным - модно!".

Герои экспозиции - лауреаты премий президента и участники кадрового управленческого резерва - изображены как знаменитости. Портреты напоминают фотографии со страниц глянцевых журналов. По задумке авторов, все вместе они представляют собирательный образ учёного, который создаёт будущее страны.

"Фактически у нас сегодня самая молодая наука в России. И поэтому мы подумали, что просто нельзя об этом молчать, об этом надо говорить, это надо показывать", - отметил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

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