ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Банду лже-коммунальщиков накрыли в Москве

15:01
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Они обманывали доверчивых граждан

В Москве задержали лже-коммунальщиков, которые обманывали пенсионеров. Злоумышленники ходили по квартирам. И предлагали проверить трубы водоснабжения и сантехнику. Находили там проблемы и сразу предлагали заменить детали - быстро и якобы дёшево.

Кадры, как из настоящего боевика. Сотрудники полиции и Росгвардии работают быстро и слаженно. Подозреваемых в мошенничестве явно застали врасплох. А на месте обнаружили многочисленные вещественные доказательства преступлений - сантехническое оборудование. Злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись работниками диспетчерской службы и сообщали о проведении бесплатной проверки системы водоснабжения в квартирах.

"Получив доступ в жилища, подозреваемые проводили осмотр и указывали на несуществующие недостатки водопроводных труб и другого сантехнического оборудования. Затем они настаивали на замене находящихся в рабочем состоянии элементов системы водоснабжения якобы с целью недопущения возможных крупных затрат в случае протечек. При этом стоимость работ и материалов заранее не озвучивалась", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Когда же приходило время оплаты услуг, выяснялось, что цены на них значительно выше рыночных. А комплектующие - низкого качества. На территории Москвы и области, в Санкт-Петербурге и Курске правоохранительным органам удалось задержать десять подозреваемых, которые работали по такой схеме.

Во время обысков полицейские также нашли документы, которые свидетельствуют о мошеннических действиях лихих сантехников. В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные - под подпиской о невыезде.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сантехника
Сантехника
Мошенники
Мошенники
Полиция надевает наручники на задержанного
Полиция надевает наручники на задержанного
Мошенники
Мошенники
Задержанные мошенники
Задержанные мошенники
Мошенники
Мошенники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.