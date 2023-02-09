Банду лже-коммунальщиков накрыли в Москве

Они обманывали доверчивых граждан

В Москве задержали лже-коммунальщиков, которые обманывали пенсионеров. Злоумышленники ходили по квартирам. И предлагали проверить трубы водоснабжения и сантехнику. Находили там проблемы и сразу предлагали заменить детали - быстро и якобы дёшево.

Кадры, как из настоящего боевика. Сотрудники полиции и Росгвардии работают быстро и слаженно. Подозреваемых в мошенничестве явно застали врасплох. А на месте обнаружили многочисленные вещественные доказательства преступлений - сантехническое оборудование. Злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись работниками диспетчерской службы и сообщали о проведении бесплатной проверки системы водоснабжения в квартирах.

"Получив доступ в жилища, подозреваемые проводили осмотр и указывали на несуществующие недостатки водопроводных труб и другого сантехнического оборудования. Затем они настаивали на замене находящихся в рабочем состоянии элементов системы водоснабжения якобы с целью недопущения возможных крупных затрат в случае протечек. При этом стоимость работ и материалов заранее не озвучивалась", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Когда же приходило время оплаты услуг, выяснялось, что цены на них значительно выше рыночных. А комплектующие - низкого качества. На территории Москвы и области, в Санкт-Петербурге и Курске правоохранительным органам удалось задержать десять подозреваемых, которые работали по такой схеме.

Во время обысков полицейские также нашли документы, которые свидетельствуют о мошеннических действиях лихих сантехников. В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные - под подпиской о невыезде.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"