Только на правую ногу: в Москве нашли необычную свалку обуви

Коммунальщики уже очистили мусорный контейнер

Даже мусор умеет удивлять. Жители Тропарёво-Никулино обнаружили в одном из дворов весьма необычную свалку из новой обуви.

Разнообразие моделей впечатляло - мужские кроссовки, и женские сапоги, детские кеды и ботинки. Но самое странное было даже не это! А то, что вся выброшенная обувь была на правую ногу. Вероятно, в мусорке оказались устаревшие образцы со склада - обычно их как раз и поставляют в единственном экземпляре, чтобы заказчик оценил и заказал партию.

На этот раз производитель или продавец решили сэкономить на утилизации промышленных отходов. Сейчас мусорный контейнер уже освободили коммунальщики, но жители до сих пор под впечатлением.

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