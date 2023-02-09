Собянин рассказал о новом оборудовании для детских и спортивных площадок

Москва закупит более 56,5 тысячи единиц

Более 56,5 тысячи малых архитектурных форм будет закуплено в 2023 году для детских и спортивных площадок в столице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Закупка пройдет по сервисным контрактам жизненного цикла. Это вид партнерства, при котором производитель продукции отвечает за его ремонт и техобслуживание в течение семи лет", - написал мэр.

Как отметил Собянин, такое сотрудничество с бизнесом является очень выгодным для города. Москва получает качественную продукцию, гарантии и экономию бюджетных средства.

"Внедряем практику заключения таких контрактов в разных сферах уже 10 лет: приобретаем вагоны метро, электробусы, медоборудование и другую сложную технику, требующую регулярного сервисного обслуживания", - добавил Собянин.

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