ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о новом оборудовании для детских и спортивных площадок

12:58
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Москва закупит более 56,5 тысячи единиц

Более 56,5 тысячи малых архитектурных форм будет закуплено в 2023 году  для детских и спортивных площадок в столице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Закупка пройдет по сервисным контрактам жизненного цикла. Это вид партнерства, при котором производитель продукции отвечает за его ремонт и техобслуживание в течение семи лет", - написал мэр.

Как отметил Собянин, такое сотрудничество с бизнесом является очень выгодным для города. Москва получает качественную продукцию, гарантии и экономию бюджетных средства.

"Внедряем практику заключения таких контрактов в разных сферах уже 10 лет: приобретаем вагоны метро, электробусы, медоборудование и другую сложную технику, требующую регулярного сервисного обслуживания", - добавил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Детская площадка
Детская площадка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.