Москвичи выбрали животное-символ 2023 года

И это не кролик

Москвичи выбрали животное года. Из более трёх тысяч видов, обитающих в столице и имеющих статус "охраняемых", горожанам понравился ушан. Это такой вид летучей мыши.

Своё название зверёк получил из-за ушей - очень длинных. Мышь умудряется как-то прятать их под крыльями, когда спит. Вид у ушана немного инфернальный. Но кровью он не питается. В рационе - бабочки, жуки и пауки, отмечает "ТВ Центр".

Голосование проходило на сайте инициатора конкурса - "Мосприроды". Среди конкурентов летучей мыши были дрозд-рябинник, ласка, соловей и белка. Почему из таких весьма милых и очаровательных вариантов москвичам больше всего приглянулось пусть и краснокнижное, но не столь привлекательное животное, осталось загадкой.

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