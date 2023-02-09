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Бочкарёв: Путепровод тоннельного типа на южном участке МСД готов на 80%

12:48
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Он улучшит транспортное обслуживание 48 районов Москвы

Готовность путепровода тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления до МКАД оценивается в 80%.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. На данный момент три из четырех основных этапов строительства монолитных конструкций левого и правого тоннелей.

"Строители приступают к реализации последнего этапа, включающего армирование лотковой части, стен и перекрытия. Ведутся соответствующие подготовительные работы. Это завершающие восемь метров из общей длины 46-метрового путепровода", – отметил Бочкарев.

В рамках строительства путепровода уложено порядка 8300 кубометров бетона из общего объема 9000 кубических метров, добавил заммэра.

В полном объеме выполнены подпорные стены путепровода со стороны Каширского направления, на 80% готовы стены со стороны МКАД, сообщил директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков. После завершения основных конструкций путепровода планируется приступить непосредственно к внутренним отделочным работам и монтажу инженерных систем.

"Строящийся путепровод свяжет два участка будущего Московского скоростного диаметра и объединит семь полос движения. Ширина каждой из полос составит 3,5 метра", – уточнил Маслаков.

Также в рамках строительства МСД предполагается создать более 10 километров дорог, включая строительство улично-дорожной сети, прилегающей к южному участку МСД, а также ряд искусственных сооружений.

Московский скоростной диаметр улучшит транспортное обслуживание 48 районов, в которых проживают более 5 миллионов жителей.

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