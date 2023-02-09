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Кремль прокомментировал запись разговора Путина с Плотницким

13:14
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Там не говорится ни слова о вооружениях, подчеркнул Песков

В Кремле не могут подтвердить или опровергнуть достоверность опубликованного разговора бывшего главы ЛНР Игоря Плотницкого якобы с президентом России Владимиром Путиным.
Предварительное производство по делу MH17 завершено

В опубликованном фрагменте нет ни слова про вооружения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что была опубликована запись предположительного телефонного разговора, которая стала публичной, в которой ни слова не говорится ни о каких о вооружениях, если предположим, что этот разговор мог быть настоящим. Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции, но там не говорится ни слова о вооружениях", - сообщили в Кремле (цитата по РИА Новости).

Ранее запись разговора якобы Путина и Плотницкого от 2017 года включили на пресс-конференции в Гааге по новым итогам расследования катастрофы MH17 в 2014 году. Европейские следователи считают, что этот разговор свидетельствует о причастности Путина к событиям в Донбассе.

Игорь Плотницкий занимал пост главы ЛНР с 2014 по 2017 годы. Он покинул эту должность в ноябре 2017-го по состоянию здоровья.

17 июля 2014 года в Донбассе потерпел крушение Boeing 777 "Малазийский авиалиний". Погибли 298 человек. Украина обвиняет Россию и ополченцев Донбасса в том, что это они сбили самолет. В Москве же эти обвинения не раз называли голословными, а ход расследования - однобоким.

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