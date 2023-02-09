Осужденного за госизмену Сафронова уволили из "Роскосмоса"

В соответствии с приговором суда

Бывшего спецкора "Ъ" и "Ведомостей" Ивана Сафронова уволили с должности советника гендиректора "Роскосмоса".

"В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации – в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

В "Роскосмосе" уточнили, что с начала задержания Сафронов оставался сотрудником "Роскосмоса", но зарплату не получал.

Ранее Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима за госизмену. По версии ФСБ, в 2017 году он, работая тогда в газете "Коммерсант", передал секретную информацию чешским спецслужбам. Защита полагает, что преследование связано с журналистской деятельностью Сафронова, следствие же это отрицает.

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