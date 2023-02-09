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Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 14 тысяч

13:35
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Пострадали почти 64 тысячи человек

В результате разрушительного землетрясения в Турции, по последним данным, погибли свыше 14 тысяч человек. Такие данные озвучил президент страны Реджеп Эрдоган.

Ранены 63794 человека. Разрушено 6444 здания, отметил Эрдоган.

В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно стало самым сильным в республике с 1939 года. За эту неделю в стране произошло еще несколько землетрясений.

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