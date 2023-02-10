Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Козерогов ждут великие дела, а у Близнецов будет прорыв в творчестве
Овны
Пятница - день несерьезный, но вам стоит быть воздержаннее в еде и удовольствиях. Если захочется съесть третий кусочек пиццы или торта, вспомните про лишний вес.
Тельцы
Обидчивость или гнев могут помешать вам сегодня заработать деньги. Чтобы этого не произошло, попробуйте снизить количество общения и делать дыхательные упражнения.
Близнецы
День просто огонь! Ваш Марс на всех парах мчится к победам, помогая каждому представителю этого знака в творчестве, спорте, личной жизни и отношениях с детьми.
Раки
Вы будете правы, если уединитесь и наведете порядок дома или на рабочем месте. Приятный бонус к этому процессу: найдется то, что считалось потерянным.
Львы
Раздрай и расхождение во мнениях с партнерами - помехи, которых нужно избегать. Не вступайте в конфликты, сконцентрируйтесь на деловой переписке, документах.
Девы
Поспешная работа портит мастерство, помните об этом правиле, когда захочется поскорее закончить рабочую неделю. Проявите терпение - и будете вознаграждены.
Весы
Трогательные и романтичные представители знака сегодня получат шанс устроить свою личную жизнь. Тем, у кого уже есть семья и особенно дети, звезды обещают приятное общение.
Скорпионы
Вам будет удаваться все, что связано с коммуникациями, переговорами, общением. Меркурий и Плутон дарят вам большой потенциал, так что мяч на вашей стороне.
Стрельцы
Вам сегодня захочется купить что-то красивое, а потом еще… В итоге вы получите массу лишних покупок. Держите себя в руках, а лучше откажитесь от шопинга.
Козероги
Меркурий и Плутон соединились в вашем знаке, а значит, вас ждут великие дела. Можно заняться тем, что раньше казалось невозможным, и все получится.
Водолеи
Могущественный Плутон в соседнем знаке несет вам тайные знания и подсказки интуиции. Он поможет разобраться в самых сложных и запутанных проблемах.
Рыбы
Вам сегодня удастся разобрать завалы дома или на работе. Можно так же заняться распорядком дня или грядущей недели - способность структурировать будет на высоте.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"