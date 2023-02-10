Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Козерогов ждут великие дела, а у Близнецов будет прорыв в творчестве

Овны

Пятница - день несерьезный, но вам стоит быть воздержаннее в еде и удовольствиях. Если захочется съесть третий кусочек пиццы или торта, вспомните про лишний вес.

Тельцы

Обидчивость или гнев могут помешать вам сегодня заработать деньги. Чтобы этого не произошло, попробуйте снизить количество общения и делать дыхательные упражнения.

Близнецы

День просто огонь! Ваш Марс на всех парах мчится к победам, помогая каждому представителю этого знака в творчестве, спорте, личной жизни и отношениях с детьми.

Раки

Вы будете правы, если уединитесь и наведете порядок дома или на рабочем месте. Приятный бонус к этому процессу: найдется то, что считалось потерянным.

Львы

Раздрай и расхождение во мнениях с партнерами - помехи, которых нужно избегать. Не вступайте в конфликты, сконцентрируйтесь на деловой переписке, документах.

Девы

Поспешная работа портит мастерство, помните об этом правиле, когда захочется поскорее закончить рабочую неделю. Проявите терпение - и будете вознаграждены.

Весы

Трогательные и романтичные представители знака сегодня получат шанс устроить свою личную жизнь. Тем, у кого уже есть семья и особенно дети, звезды обещают приятное общение.

Скорпионы

Вам будет удаваться все, что связано с коммуникациями, переговорами, общением. Меркурий и Плутон дарят вам большой потенциал, так что мяч на вашей стороне.

Стрельцы

Вам сегодня захочется купить что-то красивое, а потом еще… В итоге вы получите массу лишних покупок. Держите себя в руках, а лучше откажитесь от шопинга.

Козероги

Меркурий и Плутон соединились в вашем знаке, а значит, вас ждут великие дела. Можно заняться тем, что раньше казалось невозможным, и все получится.

Водолеи

Могущественный Плутон в соседнем знаке несет вам тайные знания и подсказки интуиции. Он поможет разобраться в самых сложных и запутанных проблемах.

Рыбы

Вам сегодня удастся разобрать завалы дома или на работе. Можно так же заняться распорядком дня или грядущей недели - способность структурировать будет на высоте.

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