На юге регион граничит с Сумской и Черниговской областями Украины

В правительстве Брянской области сообщили о завершении работ по укреплению госграницы.

"Укрепление государственной границы на территории Брянской области завершено", - приводит ТАСС сообщение местных властей.

Ранее глава региона Александр Богомаз заявил, что работа по строительству защитных сооружений и опорных пунктов в области "получила высокую оценку командования Вооруженных сил".

На западе Брянская область граничит с Белоруссией, на юге - с Сумской и Черниговской областями Украины.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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