ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под завалами в Турции нашли тело россиянки

14:27
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Ее муж и дочка чудом выжили

Под завалами после землетрясения в Турции нашли тело россиянки.
Поиски продолжаются: под завалами в Турции остается семья москвичей

Погибшую обнаружили под бетонными плитами дома в Адыямане, пишет RT со ссылкой на местные СМИ. Женщина была родом из Нижневартовска. Пять лет она жила вместе с мужем и его родственниками в Турции.

Ее супруг и четырехлетняя дочка чудом выжили, их обнаружили спасатели накануне. Папа с ребенком сейчас находятся в больнице, но информации об их состоянии нет.

"Соня была в объятиях папы, когда их нашли", - рассказала RT подруга погибшей.

Тем временем четвертые сутки под завалами в Хатае находится семья россиян, включая двоих детей. Спасатели уже определили их точное месторасположение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.