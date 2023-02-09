Под завалами в Турции нашли тело россиянки

Ее муж и дочка чудом выжили

Под завалами после землетрясения в Турции нашли тело россиянки.

Погибшую обнаружили под бетонными плитами дома в Адыямане, пишет RT со ссылкой на местные СМИ. Женщина была родом из Нижневартовска. Пять лет она жила вместе с мужем и его родственниками в Турции.

Ее супруг и четырехлетняя дочка чудом выжили, их обнаружили спасатели накануне. Папа с ребенком сейчас находятся в больнице, но информации об их состоянии нет.

"Соня была в объятиях папы, когда их нашли", - рассказала RT подруга погибшей.

Тем временем четвертые сутки под завалами в Хатае находится семья россиян, включая двоих детей. Спасатели уже определили их точное месторасположение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"