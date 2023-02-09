Павла Дурова признали самым влиятельным человеком Дубая

Предприниматель переехал в ОАЭ в 2017 году

Издание Arabian Business составило рейтинг ста самых влиятельных людей в Дубае. Его возглавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

"С капиталом в 15,1 млрд долларов Дуров стал известен как российский Марк Цукерберг после того, как в 22 года запустил крупнейшую в России социальную сеть "ВКонтакте". Затем в 2013 году он запустил Telegram, сервис для обмена мгновенными сообщениями, поддерживающий сквозное шифрование сообщений, видео- и аудиовызовов", - приводит цитату из карточки Дурова Газета.Ru.

Дуров переехал в Дубай в 2017 году, в феврале 2021-го получил гражданство ОАЭ. Он также является гражданином России, Франции, Сент-Китс и Невиса.

В топ также попали среди прочих боец ММА Конор Макгрегор и генеральный директор Dubai Duty Free Колм Маклафлин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"