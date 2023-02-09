У Казани отняли ЧМ-2025 по водным видам спорта

Решение приняла Международная федерация плавания

Международная федерация плавания перенесла из Казани в Сингапур чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года, передает "Интерфакс".

Уточняется, что сроки проведения чемпионата еще не определены. ЧМ включает в себя шесть водных видов спорта: плавание, синхронное плавание, плавание на открытой воде, прыжки в воду, водное поло и хай-дайвинг.

В чемпионате мира примут участие более 2500 спортсменов из 209 национальных федераций.

В 2015 году Казань уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта.

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