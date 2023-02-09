ВС России за сутки сбили два украинских самолета

В ДНР и под Херсоном

Российские войска за минувшие сутки сбили два украинских военных самолета.

МиГ-29 был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новопавловка (ДНР), Су-25 – российскими средствами противовоздушной обороны в районе Херсона, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены гаубица "МСТА-Б" и три крупнокалиберных миномета ВСУ.

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