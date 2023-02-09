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Число погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске выросло до 7 человек

15:19
  • четверг
  • 09 февраля 2023

В город вылетел глава МЧС

Количество погибших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске выросло до семи. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказали в региональных экстренных службах.

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Как уточнил собеседник ТАСС, спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной погибшей женщины. Также сообщается о девяти пострадавших.

Взрыв газа разрушил стены дома, в груду обломков превратились два подъезда пятиэтажки. Как сообщил Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС по Новосибирской области, разрушено около 30 квартир.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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