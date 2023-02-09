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Путин анонсировал нацпроект по беспилотным системам

15:40
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Его проработкой займется кабмин

Российское федеральное правительство создаст национальный проект по беспилотным аппаратам. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказал глава государства Владимир Путин.
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Президент провел заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Путин призвал Агентство оказать необходимую экспертную поддержку субъектам федерации, как в части формирования спроса на беспилотники, так и создания на местах современной инфраструктуры для их широкого использования.

По словам российского лидера, весной будет организовано специальное совещание по развитию производства беспилотников, в котором примут участие представители министерств, ведомств, компаний, занятых в этой области, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в стране имеется целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей, которые успешно выполняются. В частности, в декабре 2022 года глава государства Владимир Путин подписал перечень поручений по развитию беспилотных авиационных систем с утверждением стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

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