"Всего доброго": Путин об уходе брендов из России

Политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета "Агентства стратегических инициатив" прокомментировал уход из страны иностранных брендов на фоне санкций.

"Всего доброго! Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор. Это их решение. Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах, многие просто душу вкладывали", - сказал глава государства (цитата по РИА Новости).

Ранее российский лидер отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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