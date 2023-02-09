ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Всего доброго": Путин об уходе брендов из России

15:24
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета "Агентства стратегических инициатив" прокомментировал уход из страны иностранных брендов на фоне санкций.

Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Главное
Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития

"Всего доброго! Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор. Это их решение. Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах, многие просто душу вкладывали", - сказал глава государства (цитата по РИА Новости).

Ранее российский лидер отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин разговаривает по телефону
Владимир Путин разговаривает по телефону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.