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Норвегия ответила на обвинения в подрыве "Северных потоков"

16:00
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Американский журналист опубликовал статью о своем расследовании

Осло отвергает обвинения в причастности Норвегии к взрывам на трубопроводах системы "Северный поток". Об этом в четверг, 9 февраля, рассказали в Министерстве иностранных дел королевства.
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Во внешнеполитического ведомстве заявили, что "эти обвинения — чушь". Других комментариев МИД Норвегии не представил, сообщает РИА Новости.

Ранее американский журналист Сеймур Хёрш объявил, что в июне 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов "Северный поток". Самолет ВМС Норвегии, по данным Хёрша, 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.

Пентагон также отверг обвинения в причастности к взрывам на "Северных потоках".

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