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Лавров напомнил главе Минобороны Германии об уроках истории

16:21
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Глава МИД России ответил на резкие высказывания о Владимире Путине

В России уже слышали много "хамских заявлений" со стороны немецких политиков. Об этом в четверг, 9 февраля, напомнил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Глава МИД прокомментировал высказывания министра обороны Германии Бориса Писториуса, отметив, что "в отношении того, какой мир был бы лучше и от кого следовало бы избавиться", Берлину следовало бы начать с процесса изучения окружающих их коллег из ЕС и посмотреть на внутригерманскую политику.

Лавров заявил, что "судя по милитаристскому хору голосов, которые все громче звучат на Западе — и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Брюсселе, и в Париже, — голосов о том, что путь к миру лежит через вооружение Украины до зубов, то, судя по этому, западные коллеги считают, что мир был бы лучше без России, без поверженной России".

При этом заявления, подобные тем, что сделал Писториус, "с германской земли уже как минимум однажды в истории звучали", цитирует Лаврова РИА Новости.

Заявление Сергея Лаврова последовало за высказываниями Писториуса в отношении российского лидера Владимира Путина. Министр обороны Германии заявил, что без президента России "мир был бы лучше".

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