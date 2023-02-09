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Собянин рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры Москвы в этом году

16:06
  • четверг
  • 09 февраля 2023

В столице действуют 29015 спортивных зон

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в Telegram, что в столице продолжают активно развивать спортивную инфраструктуру.

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"С 2010 года, благодаря появлению множества общедоступных спортивных площадок, число занимающихся спортом горожан выросло в 2,6 раза - до 5,48 млн человек. В Москве действуют 29 тыс. 15 спортивных зон", - уточнил градоначальник.

Также мэр рассказал о задачах в сфере популяризации спорта на 2023 год.

"Завершение строительства 14 объектов спортивной инфраструктуры. Среди них - Ледовый дворец "Кристалл" и Дворец спорта "Некрасовка". Завершение капремонта 91 объекта, текущего ремонта 111 объектов и модернизация комплексов тренажеров и воркаута в парках и дворах. Проведение 20 тыс. физкультурных и спортивных мероприятий по Единому календарю", - сказано в сообщении.

Кроме того, в этом году состоится запуск портала и мобильного приложения "Московский спорт" с анонсами спортивных событий и функцией подбора спортивных площадок.

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