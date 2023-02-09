Собянин рассказал о строящемся для жителей Некрасовки огромном дворце спорта

В здании разместят 12 функциональных зон

Строительство Дворца спорта в Некрасовке вышло на финишную прямую! Объект готов на 90 процентов. И будет завершён уже летом. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

В трёхэтажном здании площадью свыше 21-й тысячи квадратных метров разместят 12 функциональных зон. Там можно будет заниматься хоккеем и фигурным катанием. Плаванием и шахматами. Хореографией и ритмической гимнастикой. А также единоборствами, экстремальными видами спорта и скалолазанием.

Здание спорткомплекса уже подключено к централизованным коммуникациям. На ледовом поле готовы трибуны. Завершены работы и в зоне бассейнов.

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