Бои продолжаются и в самом городе

В Донбассе шесть населенных пунктов сегодня - под массированным огнем ВСУ. В Макеевке получили ранения два мирных жителя, повреждены несколько частных домов. Наши войска в этом регионе развивают наступление. Как сообщает российское Минобороны, только за сутки уничтожено почти 200 боевиков, 5 складов боеприпасов. Еще несколько крупных арсеналов поражено на херсонском и краснолиманском направлениях. Российские ВКС и ПВО сбили два украинских самолёта и 11 дронов.

Штурмовая группа морской пехоты готовится взять под контроль очередной населенный пункт. Не выдавая себя, общаясь только условными сигналами, российские военные пробираются сквозь лесополосу. В отдалении слышно, как работает артиллерия. Выйдя на окраину поселка, пехотинцы проверяют каждый дом и улицу. С тыла работу штурмовых отрядов прикрывают экипажи бронетранспортеров и танков. Новые Т-80БВ обкатывают прямо здесь - на полигонах СВО. Модернизированные машины оснащены множеством камер, датчиков, специальным программным обеспечением. Все это позволяет лучше контролировать боевую обстановку. Даже ночью.

"На данном объекте большой плюс то, что на нем установлен тепловизор. Ночью очень хорошо все видно. То есть теплые объекты - они все отображаются на тепловизоре. Там, где противник не ожидает нас увидеть, мы их видим", - рассказал командир танкового взвода.

В ход идут зенитные пулеметы, способные поражать цель на расстоянии до 4 километров. Однако чаще всего экипажи работают полупрямой наводкой на гораздо более дальних дистанциях.

Удары по укрепрайонам украинских боевиков регулярно наносят расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". На этот раз разведка обнаружила место дислокации РСЗО HIMARS. Операторы беспилотников подтверждают координаты. Российские военные тут же занимают огневую позицию и разворачивают боевой комплекс. Он способен уничтожить район обороны противника площадью в 12 футбольных полей. А благодаря спутниковой системе наведения каждая ракета может получать индивидуальную цель.

Под огневым контролем российских подразделений вот-вот окажется трасса Артемовск-Славянск. Для украинских националистов, которые сражаются в Артемовске, это последний сохранившийся путь для отступления и подвоза боеприпасов. Наши штурмовые отряды все плотнее подступают к городу с севера и прорывают оборону с юга. Следующим важнейшим этапом этой операции должно стать взятие Часова Яра.

Бои продолжаются и в самом Артемовске. По сообщениям ВСУ, российские добровольческие батальоны контролируют уже треть города. Об успехах нашей армии на других направлениях доложили в Минобороны: "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Херсон сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины".

Кроме того, российская армия продолжает развивать наступление на лиманском и северском направлениях. Здесь удалось сдвинуть линию фронта вглубь на несколько километров. В случае дальнейшего успеха бои развернутся уже за Северск. Наши подразделения наращивают силы и подходят к городу с нескольких сторон.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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