Похлопали по плечу: итоги европейского турне Зеленского

От Евросоюза осталась одна география, единство - испарилось

Политический "чёс" по городам и весям Старого Света Владимира Зеленского явно подутомил. Либо - не рассчитал с допингом. Не бодрит даже гимн родной страны. Вид - нездоровый. Глаза - сильно покрасневшие.

Какое отношение президент страны, не входящей в Евросоюз, имеет к Европарламенту, непонятно, но Зеленскому все равно, где давать политические гастроли. Граждане ЕС оплатят их в любом случае. Председатель заксобрания всея Европы призвала Старый Свет не жадничать и дать еще больше техники и денег.

"Страны ЕС должны предусмотреть в качестве следующего шага поставки ракетных систем дальнего действия и истребителей, в которых вы нуждаетесь, чтобы защитить свободу", - сказала председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

Евробюрократы водят его по красным брюссельским дорожкам, как того ослика: перед носом - морковка в виде членства Украины в ЕС, в руках у надзирателей - хлыст. Финансовый. Откажется воевать до последнего украинца - лишат довольствия. А аппетиты у Зеленского растут не по дням, а по часам.

"Благодарен всем, кто понимает, насколько сейчас Украине необходимы артиллерийские пушки, снаряды к ним, современные танки, дальнобойные ракеты, современная авиация. Спасибо всем, кто предоставляет такую помощь. Мы должны усиливать динамику нашей совместной работы и быть мощнее, чем агрессор может мобилизовать свой потенциал", - говорит Зеленский.

Групповое фото - как с цирковой обезьянкой. Зверушка действительно диковинная: все люди как люди, в приличных костюмах. Один Зеленский снова не разобрался, что находится не в своем бункере, а на деловом мероприятии. Единственное, до чего додумался, - сменил застиранный камуфляж на черную толстовку. Однако к прессе подопечного не выпустили. Видимо, его странное состояние вызвало опасения. Все, что нужно, журналистам сказали за Зеленского.

"Мы собрались здесь, чтобы послать сигнал солидарности и единства в отношении Украины. Это очень важное дело, в котором мы преуспели с начала войны. Мы будем продолжать поддерживать Украину в защите ее независимости и целостности до тех пор, пока это необходимо. Германия вносит центральный вклад. И мы работаем над тем, чтобы и многие другие перешли к практическим действиям", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Но от Европейского союза, судя по всему, осталась лишь география. А вот единством и не пахнет. Часть лидеров даже не посчитали нужным изобразить хотя бы показное радушие. Премьер Венгрии Виктор Орбан не стал хлопать Зеленскому вместе со всеми во время группового фото. А председатель итальянского правительства поддержку Киеву пообещала (негоже выбиваться из коллектива), но подчеркнула: нужно добиваться мирного урегулирования конфликта. И Зеленский со своими требованиями наступательных вооружений явно не в тренде. А потому, по мнению Джорджи Мелони, нечего ему гастролировать по европейским столицам. Судьбу Украины Запад может решить и без него.

Глава кабмина Нидерландов призвал к сдержанности в вопросе поставок оружия Украине. Так Марк Рютте ответил на вопрос о возможности отправки боевых истребителей. По его мнению, при планировании военной помощи Киеву западные союзники должны гарантировать недопущение прямого столкновения с Россией. Но в бой упорно рвутся прибалты и поляки.

"Мы считаем войну на Украине прежде всего экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы. Если Россия ее выиграет, весь геополитический анализ может быть отброшен. Польша не выбирала свое место на карте, но полностью понимает ту ответственность, которую влечет за собой это положение. Победа над Россией - это и польский, и европейский государственный смысл", - говорит Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Польши, по сути, сделал заявление о том, что вся его страна существует только ради победы над Россией. Других целей и задач нет. А Вашингтону, собственно, иного и не надо. У прибалтов нет ни то что истребителей, даже танков для Украины, сами с протянутой рукой. Но душой - с Киевом. А перед США просто пытаются выслужиться чужими руками и финансами.

Те страны, которые могут поставить Украине истребители, аплодируют Зеленскому, дружески похлопывают по плечу, даже медальки вручают. Как накануне - Эмманюэль Макрон. Президент Пятой республики презентовал украинскому гостю орден Почетного легиона Франции. А еще - жаркие объятия и свой ласковый взгляд. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы про истребители молчало. По тяжелым вооружениям от Макрона - никакой конкретики. Лондонские гастроли тоже провалились. Зеленского прокатили на британском самолете, но пролетел он во всех смыслах слова. Лондон пообещал обучить украинских военных пилотированию современных истребителей НАТО, но про поставки техники - тишина.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр"

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