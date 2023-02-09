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МИД возложил вину за расстрел российских военнопленных на "кураторов Украины"

16:40
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Киев продолжает совершать военные преступления, Запад закрывает на это глаза

Молчание международных структур после расстрела на Украине российских военнопленных является постыдным. Такое заявление сделали в четверг, 9 февраля, в Министерстве иностранных дел России.
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В интернете появилось еще одно свидетельство вопиющих военных преступлений киевского режима, отметили в ведомстве. Речь идет о видеозаписи, на которой украинский неонацист в упор расстреливает из автомата в голову лежащего на земле с поднятыми руками российского военнопленного, выкрикивая нацистское приветствие "слава Украине". Всего, предположительно, было расстреляно трое военнопленных.

Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Киева, которые создали этот режим и вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства, подчеркнули в МИД. Замалчивая их преступления, они делают такие убийства возможными.

Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами, хотя Москва неоднократно привлекала внимание международного сообщества и профильных организаций к военным преступлениям Киева, сообщается на официальном сайте МИД России.

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Глава МИД акцентировал внимание Сполярич на случаях пыток и других преступлениях, совершенных украинской стороной в отношении захваченных российских военнослужащих. Министр призвал МККК активизировать посещения удерживаемых в плену россиян и наладить контроль за соблюдением их прав.

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