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Минфин оценил перспективы российской экономики

17:02
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Москва уже отмечала, что негативные ожидания Запада не оправдались

Министерство финансов ожидает, что экономика России будет развиваться лучше ожиданий. Такое заявление в четверг, 9 февраля, сделал заместитель руководителя ведомства Владимир Колычев.
Запад продолжает надеяться на крах российский экономики

Как уточнил замглавы Минфина, "вероятность, что экономика будет развиваться лучше, чем текущий прогноз, есть", сообщает РИА Новости.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что возможности выйти в плюс с точки зрения динамики российской экономики по итогам 2023 года есть. По словам замглавы правительства, "это вероятностная история", причем Международный валютный фонд "оценивает нас даже лучше, чем мы сами себя".

При этом президент России Владимир Путин отмечал, что "ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло": экономика на подъеме, о чем говорят и макроэкономические показатели, и социальные.

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