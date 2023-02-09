Москва стала одним из лидеров рейтинга качества жизни в регионах России

На платформе АСИ в настоящее время размещены около 130 различных городских практик

Владимир Путин отметил лидирующие позиции Москвы в рейтинге качества жизни российских регионов, составленном АСИ, передает "ТВ Центр".

Мэр столицы Сергей Сергей Собянин отчитался о 130 проектах, которые в настоящее время выставляет город на единой электронной платформе агентства. Здесь и поиск государственных заказчиков со стороны представителей малого и среднего бизнеса, и "Московское долголетие", где каждый пожилой человек найдет себе кружок по интересам. А еще - различного рода медицинские программы-помощники.

"Один из таких крупных проектов - это искусственный интеллект, прочтение снимков МРТ, КТ на предмет обнаружения уже 17-ти нозологий. Миллионы анализов проходят там, диагнозов, которые ставятся на основе электронного машинного чтения. Вместе с Минздравом будем активно его развивать", - отметил Собянин.

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