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При взрыве газа в Новосибирске погибли 8 человек

17:19
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Возбуждено уголовное дело

В Новосибирске при разборе завалов на месте частичного обрушения жилого дома, которое произошло из-за взрыва газа, обнаружено тело еще одной жертвы. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказали в местных экстренных службах.

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Таким образом, количество жертв взрыва газа возросло до восьми человек. Также ранее стало известно о девяти пострадавших, сообщает "Интерфакс".

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, которые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

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