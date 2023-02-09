Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск

Российские военные успешно развивают боевые действия в районе Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покидают город Артемовск в Донецкой Народной Республике, чтобы выиграть время. Такое заявление сделал в четверг, 9 февраля, украинский президент Владимир Зеленский.

Политик заявил в интервью изданию Der Spiegel, что "мы в настоящее время приобретаем время для поставок оружия, для того, чтобы наша армия была усилена".

При этом Зеленский заявил, что украинские спецслужбы и армия не согласны с выводами западных экспертов, что Артемовск не имеет существенного стратегического значения.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка в ДНР освобождены в результате наступательных действий российской армии. Кроме того, успешно развиваются боевые действия в районе Угледара и Артемовска.

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