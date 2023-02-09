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По делу о взрыве газа в Новосибирске задержаны два человека

17:54
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Это жители Омской области

В Новосибирске продолжают искать выживших на месте взрыва бытового газа в многоэтажке. В результате обрушения повреждены порядка 30 квартир. Согласно последним данным, погибли 8 человек, еще 17 пострадали - среди них дети. Ситуация на контроле у президента. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что жильцы неоднократно жаловались на запах газа. Следователи уже задержали двоих мужчин, которые незадолго до трагедии якобы проверяли оборудование. 

Техника и спасатели работают без остановки. Под завалами все еще остаются люди. Момент взрыва попал на одну из камер видеонаблюдения. Короткая вспышка - и тут же огненное пламя охватило пятиэтажку.

Обрушились два подъезда. В это время люди выходили из дома на работу и учебу. Пожар удалось оперативно потушить. Полностью разрушены 30 квартир. Многие жильцы оказались заблокированы - спасатели помогали спуститься людям с балконов и окон.

Жертвами взрыва газа стали не только жители дома. Погиб сотрудник новосибирского метрополитена Александр Дурасов. Он шел мимо этого здания на работу. Как оказалось, в последние два дня в доме орудовали мошенники, которые предлагали людям поменять газовое оборудование. По всей вероятности, кто-то согласился. Потому что жители рассказали следователям о запахе газа - явно была утечка.

"По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками "МежрегионгазСервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Литейной. Задержаны 45-летний и 25-летний жители Омской области - по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК, оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности", - сообщила Елена Коновалова, помощник руководителя следственного управления СК по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

Потерявших кров разместили в ближайшей школе - туда неравнодушные люди приносят продукты и теплые вещи. Как предполагают спасатели, под завалами еще могут находиться люди. Разбор завалов осложняли опасно нависающие конструкции верхнего этажа, их пришлось убрать.

На место ЧП приехал глава МЧС Александр Куренков. Он вместе с сотрудниками центрального аппарата министерства курирует спасательную операцию.

Екатерина Гоголева, Наталья Тарасова, Артем Боев, "ТВ Центр"

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Последствия взрыва газа в жилом доме Новосибирска
Последствия взрыва газа в жилом доме Новосибирска
Последствия взрыва газа в жилом доме Новосибирска
Последствия взрыва газа в жилом доме Новосибирска
Последствия взрыва газа в жилом доме Новосибирска
Последствия взрыва газа в жилом доме Новосибирска
Последствия взрыва газа в жилом доме Новосибирска
Последствия взрыва газа в жилом доме Новосибирска
Последствия взрыва газа в жилом доме Новосибирска
Последствия взрыва газа в жилом доме Новосибирска
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