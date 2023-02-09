Еврокомиссия анонсировала санкции против российских военных и журналистов

Брюссель работает над десятым пакетом рестрикций

Разрабатываемые Евросоюзом очередные санкции против России будут направлены в том числе против российских военных и журналистов. Такое заявление в четверг, 9 февраля, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политик провела совместную пресс-конференцию с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фон дер Ляйен рассказала, что работа над новыми ограничительными мерами в отношении России продолжается. При этом глава Еврокомиссии не стала уточнять, кто именно из россиян может попасть в черный список ЕС, сообщает "Интерфакс".

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что рестрикции в отношении России, прорабатываемые Евросоюзом в рамках очередного санкционного пакета, предполагают ограничения на 10 млрд евро. По словам политика, новый, десятый, комплекс антироссийских санкций "будет снова масштабный пакет".

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