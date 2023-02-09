"Человек из народа": британский король Карл III оскандалился в мечети

Британцы с иронией восприняли инцидент

Король Великобритании Карл III во время посещения мечети, где принято снимать обувь при входе, невольно продемонстрировал публике дырявый носок.

Как пишет The Telegraph, монарх никогда не был ярым приверженцем модных веяний и предпочитал модели, прошедшие испытание временем. Однако это происшествие недвусмысленно говорит о необходимости обновить гардероб, отметили журналисты.

В комментариях к материалу газеты о случившемся британцы заявили, что дырявый носок подтверждает, что Карл III — "человек из народа и настоящий глоток свежего воздуха", “такой же, как и мы". Одни комментаторы выразили уважение королю и сочли этот инцидент очень жизненным, другие напомнили, что многие товары подорожали. Однако нашлись и те, кто не поверил в реальность этого происшествия, решив, что это "сплошной театр", а король не мог не знать о дырке в носке.

Ранее одежда стала поводом для активного обсуждения в интернете на встрече Карла III с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский политик явился на встречу с монархом в мятых штанах камуфляжной расцветки и кофте цвета хаки. В таком же виде ранее он встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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