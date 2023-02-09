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"Человек из народа": британский король Карл III оскандалился в мечети

18:40
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Британцы с иронией восприняли инцидент

Король Великобритании Карл III во время посещения мечети, где принято снимать обувь при входе, невольно продемонстрировал публике дырявый носок.
В Великобритании в обращение поступили монеты с портретом Карла III

Как пишет The Telegraph, монарх никогда не был ярым приверженцем модных веяний и предпочитал модели, прошедшие испытание временем. Однако это происшествие недвусмысленно говорит о необходимости обновить гардероб, отметили журналисты.

В комментариях к материалу газеты о случившемся британцы заявили, что дырявый носок подтверждает, что Карл III — "человек из народа и настоящий глоток свежего воздуха", “такой же, как и мы". Одни комментаторы выразили уважение королю и сочли этот инцидент очень жизненным, другие напомнили, что многие товары подорожали. Однако нашлись и те, кто не поверил в реальность этого происшествия, решив, что это "сплошной театр", а король не мог не знать о дырке в носке.

Ранее одежда стала поводом для активного обсуждения в интернете на встрече Карла III с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский политик явился на встречу с монархом в мятых штанах камуфляжной расцветки и кофте цвета хаки. В таком же виде ранее он встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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