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Bloomberg: в Европе пока не решились передать Украине истребители

19:01
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Страны ЕС или Великобритания пока не согласились на требование Киева

Ни один из европейских лидеров пока не заявил о намерении передать Украине боевые самолеты. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказал информированный источник в Евросоюзе.
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Как отмечает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, "европейские лидеры дали понять Владимиру Зеленскому, что они готовы оказывать больше военной помощи Украине, но пока никто не обязался предоставить истребители".

Ранее Эмманюэль Макрон не исключил возможность направить французские самолеты Киеву, уточнив, что Париж пока не получал соответствующий запрос, но при поступлении оперативно рассмотрит его. При этом министр обороны Франции Себастьян Лекорню выразил готовность обсудить тему обучения украинских летчиков-истребителей.

Российский МИД счел заявление Макрона абсурдным, напомнив его слова о том, что "ничего не запрещено в принципе при условии, что это в частности будет полезно для ВСУ, не приведет к эскалации конфликта и ударам по территории России, не ослабит обороноспособность самой Франции".

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