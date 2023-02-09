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Путин открыл новые объекты гражданской авиации

18:42
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Президент поздравил всех работников отрасли с ее вековым юбилеем

Президент России Владимир Путин в четверг, 9 февраля, по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов гражданской авиации. Она приурочена к 100-летию отрасли.

Глава государства назвал важными событиями завершение строительства аэровокзала в Новосибирске и реконструкции аэропорта в Новом Уренгое и поблагодарил всех, кто участвовал в реализации этих важных для страны проектов.

Как отметил Путин, благодаря этому заметно вырастет пассажиропоток реконструированных аэропортов, будут расширены география полетов и маршрутные сети, на новый уровень выйдет обслуживание пассажиров и обеспечение их безопасности.

Это означает, что дополнительный импульс получат экономика и социальная сфера регионов, а главное, жизнь миллионов людей станет более комфортной и удобной, цитирует президента пресс-служба Кремля.

В январе Владимир Путин провел совещание с правительством по экономическим вопросам. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в 2023 году вложения в авиационную отрасль составят более 230 млрд рублей, в ближайшее время по программе льготного лизинга в стране появятся новые самолеты и вертолеты — всего около 700 воздушных судов.

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