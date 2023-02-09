Собянин: объем производства одежды в Москве за год вырос в 6,6 раза

Подъему способствует как большой опыт наших производителей, так и уход с рынка ряда иностранных брендов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о семикратном росте производства одежды в Москве и расширении ее ассортимента.

"Московская легкая промышленность показывает высокие темпы роста. В прошлом году произведено в 6,6 раза больше одежды, чем годом ранее", - написал градоначальник в Telegram.

Подъему способствует как большой опыт наших производителей, так и уход с рынка ряда иностранных брендов, уточнил мэр.

Также Собянин отметил, что в Москве сегодня - больше 200 предприятий легкой промышленности. Помимо одежды, выпускаются обувь, ткани, аксессуары. В частности, производитель детской одежды Mimibaby в прошлом году увеличил выпуск продукции в несколько раз.

При этом мэр указал на то, что появляются и новые категории узкоспециализированных товаров. Помощь компаниям оказывает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

"К примеру, в прошлом году компания "Ортомода" начала производить ортопедическую обувь из переработанного пластика для людей с деформацией стопы или сахарным диабетом", - сообщил Собянин.

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