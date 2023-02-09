Путин: Россия не начинала боевые действия, а пытается их закончить

Люди в Донбассе чувствуют себя кровно связанными с Россией

Владимир Путин заявил в четверг на церемонии открытия объектов гражданской авиации, что Россия не начинала военных действий на Украине.

"Еще раз хочу об этом сказать - мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и теми, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Крыму и на Донбассе", - цитирует российского президента РБК.

Как подчеркнул глава государства, люди в Донбассе чувствуют себя кровно связанными с Россией, русской культурой и языком.

При этом Путин обратил внимание на то, что для Запада оказалось неожиданным, как эффективно Россия противостоит угрозам в сфере экономики. Рост экономики России в 2023 году ожидается не только ее властями, но и за рубежом.

Российский лидер также заявил, что страна преодолела самый сложный этап, связанный с санкциями, и будет идти вперед.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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