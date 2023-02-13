Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Звезды подскажут, чем заняться (а чего избегать) в этот понедельник

Овны

Музыка - ваш источник вдохновения и надежный помощник. Как давно вы составляли новый плейлист или ходили на концерт любимой группы. Может, уже пора?

Тельцы

Романтическое свидание или ленивый вечер дома? Планировать завтрашний День влюбленных можно было и раньше, но хорошо, что вы вообще решили сделать это!

Близнецы

Что если творчески подойти к оформлению своего рабочего места? Для вас важен комфорт и приятная обстановка, потрудитесь сегодня над этим. Работоспособность повысится.

Раки

Вам показан совершенно новый вид творчества - он поможет снять стресс. Поищите мастер-классы, рассмотрите чужие работы, это вовсе не пустая трата времени!

Львы

Вам сложно усидеть на месте - тело просит физической нагрузки. Танцы, занятия в спортзале, пробежка перед сном или другой вид активности нужны как воздух!

Девы

Попробуйте сегодня написать вдумчивые пожелания тем, кого завтра планируете поздравлять с Днем влюбленных. Звезды помогут, и ваши слова покорят сердца собеседников!

Весы

Звезды советуют заняться каллиграфией - это искусство красиво писать сейчас очень популярно. Попробуйте сегодня - кто знает, может, это ваше новое призвание?

Скорпионы

Сделайте валентинку своими руками - это успокоит ваши нервы и поможет расслабиться. Уютный вечер дома за приятным занятием - хороший релакс для вас. И вторая половинка будет довольна.

Стрельцы

Все необычное, тайное, закрытое сегодня манит вас. Читайте книги или смотрите фильмы о мистике, эзотерике, философии, истории мира, это вас увлечет.

Козероги

Займитесь украшением дома к завтрашнему празднику Влюбленных. Для вдохновения можно поискать красивые идеи в интернете - у вас получится не хуже!

Водолеи

Вы замечали, как поднимает вам настроение красивая одежда? Попробуйте сегодня обновить свой гардероб, а может даже и смастерить что-то своими руками!

Рыбы

Давненько вы не кулинарили! Торт или десерт в форме сердца завтра будет весьма уместен, попробуйте, звезды обещают, что получится настоящий шедевр!

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