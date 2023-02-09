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Байден отказался ехать на Украину

19:54
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Президент США недавно принял Владимира Зеленского в Вашингтоне

Президент США Джо Байден в четверг, 9 февраля, отрицательно ответил на вопрос о том, собирается ли он в обозримом будущем посетить Украину.
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Журналисты поинтересовались у американского лидера его планами по предстоящим зарубежным визитам. При этом был задан конкретный вопрос о том, планирует ли Байден отправиться на Украину, в поддержке которой заверял неоднократно.

Байден заявил, что "есть вероятность того, что я могу поехать в Польшу, однако это все", сообщает РИА Новости. При этом политик уточнил, что "еще не принял решение относительно того, когда я поеду в Польшу, или даже то, поеду ли я туда точно".

Ранее Владимир Зеленский высказал недовольство задержкой поставок американских танков Abrams Украине. Политик, недавно побывавший в Вашингтоне и обсуждавший там потребности украинской армии, заявил, что планируемое прибытие из США танков Abrams к августу — это "слишком поздно".

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