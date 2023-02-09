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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Новосибирске

19:25
  • четверг
  • 09 февраля 2023

В пятницу, 10 февраля, в регионе объявлен траур

Из-под завалов на месте частичного обрушения жилого дома в Новосибирске, которое произошло из-за взрыва газа, извлекли тела еще двух жертв. Общее число погибших достигло десяти человек. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказали в областном Министерстве здравоохранения.

По делу о взрыве газа в Новосибирске задержаны два человека
Жители дома в Новосибирске жаловались на запах газа за сутки до трагедии

Президент России Владимир Путин назвал случившееся трагедией. Он принес соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства выразил надежду на то, что "все, что нужно в таких случаях", будет сделано региональными властями. При необходимости помощи от федеральных органов власти президент призвал сформулировать все потребности как можно скорее, сообщает ТАСС.

Губернатор региона Андрей Травников написал в своем Telegram-канале, что 10 февраля объявлено днем траура в Новосибирской области. Он принес соболезнования тем, кто потерял родных и близких, пожелав им сил и стойкости.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны два человека.

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