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Народный фронт запустил сбор "Защитникам Отечества"

22:19
  • четверг
  • 09 февраля 2023

В рамках проекта "Всё для Победы"

Тепловизионные прицелы сейчас - одна из самых ценных посылок на фронт. Наши бойцы получают возможность видеть противника в темноте, это серьезнейшее преимущество на поле боя. Быстрее всех на меняющиеся потребности российских военнослужащих на передовой реагируют волонтеры. Именно они, например, одними из первых начали завозить в зону СВО множество гражданских беспилотников.

Накануне 23 февраля Общероссийский Народный фронт предложил снова объединиться всей страной и отправить защитникам отечества заслуженные, а главное - нужные подарки.

"Сотни тысяч российских солдат находятся в зоне СВО. Они находятся в тяжелейших условиях, они идут за победой. Все ради нас. Мы вместе с Народным фронтом объявляем набор к 23 февраля, чтобы поддержать наших бойцов", - заявил актер театра и кино Сослан Фидаров.

В рамках проекта "Все для Победы" для подразделений планируется закупить автомобили повышенной проходимости. Каждый из них будет дополнительно укомплектован квадрокоптерами, антидроновыми ружьями, биноклями, тактическими аптечками и рюкзаками.

Еще на фронт отправят мобильные бани, которые сконструированы на основе палатки, не занимают много места в свернутом состоянии. Внутри печь разогревает температуру до 80 градусов. Получат бойцы также снаряжение и теплые вещи.

"Хочется, чтобы они были в хорошем обмундировании, чтобы всегда у них была чистая футболка, это я как мама говорю, теплые носочки. Перчатки не мокрые. И поэтому у нас есть сбор. Народный фронт организует как подарок защитнику отечества", - сказала Светлана Калинина, член центрального штаба Народного фронта.

К проекту присоединились многие известные люди. От музыкантов бойцам передадут гитары с автографами, ведь инструмент на фронте согревал душу солдат всегда.

"Это скорее психологическая поддержка. Думаю, что гитара, да еще с личным автографом, это хороший такой знак поддержки ребятам", - отметил Денис Майданов, член центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы, заслуженный артист России.

Помочь нашим бойцам может каждый.

"Мы все с вами знаем, как им нелегко. С какими решениями они порой сталкиваются. И поэтому гражданская позиция каждого из нас должна нам с вами подсказать, что ребятам нужно помочь", - говорит актер Иван Гришанов.

Сумму перевода каждый для себя определяет сам, да и важно не это. А чтобы тех, кто помогает, было как можно больше.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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