Новая реальность: Запад стал жертвой "гендерного равноправия"

Права представителей ЛГБТ-сообщества соблюдают намного тщательнее, чем интересы приверженцев традиционных ценностей

Бесполым Барби пришел конец. Пылившиеся на европейских прилавках "гендерно-нейтральные" куклы разочаровали не только покупателей, но и продавцов. Немецкий глава компании-производителя Себастьян Тришлер, узнав о том, что его игрушки массово убирают с прилавков, во всем обвинил добропорядочных бюргеров. Говорит, где ваша толерантность и политкорректность? Вот в департаменте финансов Берлинского сената все сплошь прогрессивные. Решили обращаться в официальных письмах - с учетом того пола, который хочется. Мол, уважаемая Отто Германович. Местоимения отныне вообще отменяются. Правда, накладки все-таки случаются.

На севере Германии долго не могли найти объявленную в розыск 16-летнюю Майке-Мадлен. Полицейских обвинили не только в непрофессионализме, но и в нетолерантности. Подросток мало того, что нашелся сам, еще и оказался "транс-мужчиной" Йонасом. Так что все традиционные ориентировки полетели коту под хвост.

В соседнем Франкфурте, в Университете Гёте, четверо трансактивистов до крови избили дубинкой девушку. Та всего-навсего стояла в одиночном пикете, защищая с плакатом в руках право женщин ходить в женский туалет. То ли дело - туалеты в аэропорту Лос-Анджелеса. Там в дамских комнатах писсуары уже стоят. И ни одного протестующего.

В Оклахоме трансактивисты решили не мелочиться. Захватили штурмом здание заксобрания штата. За считанные минуты конгресс превратился в штаб радужных флагов. Причина негодования - желание консерваторов принять закон, запрещающий детям менять пол и получать любую информацию о таких операциях до совершеннолетия. И уж совсем возмутительным посчитали запрет для учителей втайне от родителей поощрять "прогрессивные" транссексуальные наклонности учеников. Какие бы дороги жизни они не решили бороздить.

Грусть, тоска и безнадёжность царят отныне в дружных рядах серферов. Всемирная лига серфингистов допустила к женским соревнованиям трансгендеров. Бетани Хэмилтон, потерявшая в 13 лет руку после встречи с акулой и ставшая после этого профессиональной спортсменкой, в ужасе от наглости и безответственности чиновников.

"Спросил ли кто-то серферов, состоящих в WSL, что они думают об этом нововведении до того, как оно было анонсировано? Достаточно ли изменения уровня гормонов, чтобы отличить мужчину от женщины? Кто стоит за этим решением? Сделает ли это серфинг лучше?", - задается она вопросами.

Именитые спортсмены Бетани, конечно, поддержали. Но их голоса тонут в трансгендерном хоре.

В пятницу выходит новая компьютерная игра - Hogwarts Legacy. Фанаты ждали ее много лет. И дождались... транс-студента школы волшебства из Африки. Слепого обитателя деревушки, где нет ни одного волшебника. Хотя этот шок - просто сказочная мелочь по сравнению с реальными новостями. Генеральный синод Церкви Англии принял решение благословлять однополые пары. А англиканская церковь рассматривает гендерно-нейтрального.... Бога. Дамблдор - молчит. Волшебные палочки - не работают.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"