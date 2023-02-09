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Регионы получат свыше 5 млрд рублей на грантовую поддержку туристического бизнеса

22:14
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Из них более 3 миллиардов будет направлено на обустройство национальных маршрутов и зон отдыха

В этом году правительство выделит 6 миллиардов рублей на реализацию программы по проектированию туристических пространств в центрах городов. Средства будут направлены в 24 региона. Об этом сегодня заявил на заседании правительства глава кабмина Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Новые архитектурные решения помогут создать единое культурное пространство и удобную навигацию в популярных туристических местах.

Кроме того, правительство выделило регионам свыше 5 миллиардов рублей на грантовую поддержку туристического бизнеса. Из них более 3 миллиардов будет направлено на обустройство национальных маршрутов и зон отдыха. На проекты по возведению кемпингов предусмотрено около 700 миллионов рублей.

Также на заседании рассмотрели поддержку индустрии информационных технологий и обсудили программы для поддержки отечественного автопрома.

"По поручению президента предоставим возможность продлить действие специальных инвестиционных контрактов, которые автопроизводители заключили с государством. Главная цель остается прежней: необходимо выйти на те показатели, в том числе и по локализации, которые были прописаны в СПИК. В текущих условиях предприятиям автопрома предстоит провести и огромную дополнительную работу, освоить критически важные технологии, наладить выпуск комплектующих, найти поставщиков в России и привлечь новых партнёров из дружественных стран. Очень важно сохранить общий тренд на расширение внутреннего потенциала отрасли и на формирование, что очень важно, новых рабочих мест", - сказал Мишустин.

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