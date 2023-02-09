Беспрецедентный уровень инвестиций: как развивается Москва

Безработица упала до минимальных показателей

Строительство Дворца спорта в столичном районе Некрасовка завершится этим летом. Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр Сергей Собянин. В городе сейчас завершается и масштабная программа по ремонту городских поликлиник. 200 зданий приведут в соответствие с новым московским стандартом. В столице создаются новейшие и проекты, благодаря которым она лидирует по инвестиционной привлекательности среди других мегаполисов. Так начал работу фармацевтический кластер и парк по разработке беспилотных летальных аппаратов. Развивается в городе и производство электромобилей. Об этом Собянин говорил на встрече с Владимиром Путиным.

За последние годы Москва реализовала целый ряд масштабных проектов и по праву занимает лидирующие позиции среди множества других мировых мегаполисов.

Собянин: "2022 год был для нас определенным испытанием, но в условиях даже жесточайших санкций для Москвы это не послужило каким-то препятствием по реализации тех программ, о которых мы говорили и намечали. Более того, я считаю, что и последующие годы дадут хорошую, высокую динамику и качество развития города, несмотря на все сложности".

В области экономики Москва, к примеру, вышла на третье место по валовому продукту в мире. За последние 5 лет грамотный экономический подход позволил в два раза нарастить объем инвестиций. В прошлом году цифры и вовсе достигли беспрецедентного уровня - почти 5 триллионов рублей. На столицу приходится четверть инвестиций всей страны. Безработица, напротив, упала до минимальных показателей. Количество рабочих мест, как и промышленных производств, только растет. Крепко стоят на ногах малый и средний бизнесы. Город вошел в стадии активной индустриализации. Санкционная политика побуждает выискивать новые решения для удовлетворения экономического спроса. Проектов запланировано много.

Собянин: "Мы реализуем в области экономики ряд интересных проектов, которые будут драйверами развития в ближайшие годы. Мы уже говорили о беспилотных летательных аппаратах. В Руднёво на промкомплексе мы развернули большую площадку, сегодня уже там 120 тысяч квадратных метров промышленных площадей, в ближайшие годы будет в три раза больше. И ядром этого промкомплекса будут как раз беспилотные летательные аппараты, которые мы не так давно смотрели в МГУ, на ИНТЦ "Воробьевы горы". Кроме того, там разворачивается и ряд федеральных предприятий, таких как "Алмаз-Антей", которые выполняют стратегические задачи".

Одна из таких стратегических задач для всей страны - это комплексное развитие сферы фармацевтики. Здесь Москва тоже демонстрирует внушительные показатели. Один из таких примеров - обширный кластер по производству жизненно важных лекарственных препаратов в Зеленограде, многие из которые ранее в нашей стране попросту не изготавливались. В гражданский оборот совсем скоро смогут поступить медикаменты для лечения сложных вирусов и даже онкологии. Активно развиваются и другие предприятия, с которыми Москва заключает долгосрочные контракты и оказывает всяческую помощь и содействие.

"Вы дали добро на создание в Москве кластера электромобилей. Мы, несмотря на попытки заблокировать производство автомашин в Москве, возобновили производство "Москвича" на базе бывшего производства "Рено" и планируем за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили с большинством комплектующих, произведенных в России", - уточнил Собянин на встрече с Путиным.

Успехи в экономике напрямую зависят и от развития в городе системы здравоохранения. Проект модернизации амбулаторного звена первичной медицинской помощи важен не только в рамках столицы. Именно поэтому качество выполнения реформы находится на контроле у президента.

Собянин: "Мы в этом году закончим реконструкцию половины всего поликлинического фонда Москвы, и будет 200, по сути, новых зданий, оснащенных по новому, самому современному стандарту. Это, конечно, улучшит качество амбулаторного обслуживания москвичей. А всего у нас около 400 поликлинических зданий в Москве, то есть это половина всего фонда. Всеми остальными зданиями мы тоже занимаемся, обеспечиваем хорошим, добротным оборудованием, приводим к стандартам. Здесь просто колоссальная работа, потому что ветхое здание, там кирпичей-то практически не остается, остов один, все практически обновляется: и кровля, и планировка, и инженерные коммуникации, и фасады. Сложнейшая программа, мы долго к ней подступались".

И касается она не только новых зданий, но и современных технологий. Столичное здравоохранение все стремительнее переходит на работу с искусственным интеллектом. В Москве уже давно, что называется, сделали шаг в будущее. Город располагает одной из самых крупных баз данных в мире, которая как раз и обучает компьютерный разум принимать нужное решение в конкретной ситуации. К примеру, в московских клиниках врачи для постановки более четкого диагноза зачастую обращаются к помощи компьютерного зрения. Попадание ощутимо высокое и показатели постоянно растут. Создали для медиков и особую систему врачебных подсказок. Система уникальная не только для российской столицы, но и для всего мира. В клиническом центре Коммунарка пользуются другими не менее важными нововведениями.

"Разработана методология компьютерного мониторинга шкалы PEWS. При поступлении ребенка состояние оценивается по всем параметрам этой шкалы, таким как дыхательная система, сердечно-сосудистая система, поведение ребёнка, температура. Внедрение шкалы PEWS в детском инфекционном стационаре позволило оптимизировать рабочие процессы в отделениях. Также - своевременно и качественно реагировать на ухудшения состояния ребенка во время нахождения в стационаре", - рассказала Анастасия Дягилева, завотделением детского стационара клинического центра Коммунарка.

Система поликлинических решений тоже разрабатывается на основе искусственного интеллекта. Она крайне эффективная и работает на базе электронной медицинской карты.

Путин: "Активно развивается система здравоохранения, образования, городская среда в целом. Так что и вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время".

Александра Сергомасова, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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