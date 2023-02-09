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Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 12 человек

19:33
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Соболезнования в связи с трагедией выразил глава государства

На месте частичного обрушения жилого дома в Новосибирске, которое произошло из-за взрыва газа, найдены тела еще двух погибших. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказали в экстренных службах.
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Новосибирске

Общее количество жертв взрыва, таким образом, достигло 12 человек, сообщает ТАСС.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны два человека.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся трагедией. Он принес соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. 10 февраля объявлено днем траура в Новосибирской области.

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