Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 12 человек

Соболезнования в связи с трагедией выразил глава государства

На месте частичного обрушения жилого дома в Новосибирске, которое произошло из-за взрыва газа, найдены тела еще двух погибших. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказали в экстренных службах.

Общее количество жертв взрыва, таким образом, достигло 12 человек, сообщает ТАСС.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны два человека.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся трагедией. Он принес соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. 10 февраля объявлено днем траура в Новосибирской области.

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