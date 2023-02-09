Путин объявил о преодолении российской экономикой самых сложных этапов

Президент указал на безуспешность санкций

Россия эффективно противостоит создаваемым для нее угрозам в области экономики и в отдельных отраслях производства. Такое заявление сделал в четверг, 9 февраля, российский президент Владимир Путин.

Глава государства выразил мнение, что "для многих тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы", эта эффективность оказалась неожиданностью. Однако, "как оказалось, и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают", причем "ритмично, без сбоев".

Как указал Путин, международные институты вынуждены были признать, что Россия не просто справилась с этими шоками. Более того, в 2023 году ожидается пусть и небольшой, однако рост по все показателям небольшой.

Это значит, что "мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы тех трудностей, которые нам пытаются создать, и будем идти вперед", цитирует президента "Интерфакс".

Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что "вероятность, что экономика будет развиваться лучше, чем текущий прогноз, есть".

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