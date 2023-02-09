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Умер трехкратный лауреат "Оскара" Берт Бакарак

20:10
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Музыкант скончался в своем доме в Лос-Анджелесе

В возрасте 94 лет умер американский пианист и композитор Берт Бакарак, пишет The Washington Post.

Как уточняется в заметке, музыкант скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.

Бакарак написал музыку в том числе к таким фильмам, как "Казино Рояль" (1967), "Бутч Кэссиди и Санденс Кид" (1969). Также среди его работ - песня Best That You Can Do к фильму "Артур", композиции Baby It’s You, I Say a Little Prayer.

На счету Бакарака - три "Оскара", шесть "Грэмми" и "Золотой глобус".

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Берт Бакарак
Берт Бакарак
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