Болгария отказалась поддержать санкции против ядерной отрасли России

Предполагается, что они войдут в десятый пакет рестрикций ЕС

Для Болгарии неприемлемы санкции в области ядерной энергетики. Такое заявление сделал в четверг, 9 февраля, глава государства Румен Радев.

Политик заявил, что включения рестрикций в отношении ядерной энергетики России в очередной санкционный пакет Евросоюза "напрямую затронет нашу ядерную энергетику".

Радев подчеркнул, что в тех областях, где под угрозой оказываются интересы Болгарии, София проявляет осторожность и в случае необходимости наложит вето, сообщает "Интерфакс".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт наложит вето на возможные санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики. В свою очередь глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать любые санкционные меры, которые каким-либо образом ограничат ядерное сотрудничество с Россией.

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