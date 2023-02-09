Собянин рассказал о необычных уроках для школьников в 140 городских музеях и библиотеках

Учителя выбирают новые увлекательные форматы

Как напомнил в посте в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин, уже несколько лет в столице работают образовательные проекты "Учебный день в музее" и "Учебный день в библиотеке".

"Уроки проходят в музее-усадьбе "Кусково", в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына, в "Царицыно", в библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой, культурном центре им. И.М. Астахова и даже в Московском зоопарке. Всего в городе более 140 площадок", - уточнил градоначальник.

По словам мэра, польза таких занятий заключается в том, что учителя выбирают новые увлекательные форматы. Школьникам же необычный учебный подход помогает по-новому взглянуть на предметы, лучше их усвоить и определиться с выбором профессии.

"Педагоги могут записать группы детей на учебные дни в библиотеках и музеях в любое время. Также школьники могут свободно посещать музеи и выставки по карте "Москвенок" или карте москвича - для этого работает проект "Музеи - детям", - добавил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"